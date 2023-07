Federica Pellegrini furiosa per le voci sulla gravidanza: «Intollerabili e assurde». Gli indizi di conferma e la smentita

Federica Pellegrini incinta. Il gossip lo da per certo eppure le voci su una possibile gravidanza mandano La Divina su tutte le furie. «Il tutto mi sembra intollerabile e assurdo, perché si parte sempre da un presupposto fisico che io non tollero».

Una replica piccata rilasciata a Repubblica che però non ha la forza di smentita quanto più che altro del grido del riconoscimento di un diritto (non) riconosciuto delle donne di poter ingrasse o dimagrire senza per questo essere necessariamente considerate in dolce attesa.

Federica Pellegrini incinta, la replica della Divina

Dal matrimonio, avvenuto ormai quasi 1 anno fa, della campionessa con Matteo Giunta fan e curiosi la vorrebbero incinta e per questo più e più volte a quasiasi scatto in cui Federica Pellegrini si mostra con qualche etto di più si urla alla tanto attesa (da parte dei follower) gravidanza. Le voci che si sono rincorse più e più volte nei mesi avevano già fatto infuriare l'ex nuotatrice che replicava così: «Trovo che questa sia una domanda un po’ pesante, non tanto per la domanda in sé, perché la bellezza di avere figli è una cosa ineguagliabile nella vita. Però sembra quasi che se mai non venissero, non ci fossero, io mi debba sentire meno realizzata di quella che sono. No, assolutamente no. Quindi se arriveranno, se non arriveranno, ciccia, ma la mia vita andrà avanti comunque». Ora, dopo le ultime indiscrezioni, l'atleta torna a tuonare.

Lo scoop e la smentita

Il primo a lanciare lo scoop è stato Dagospia qualche giorno fa mostrando La Divina in barca in uno scatto in cui si diceva si vedeva un "pancino più che sospetto", a seguire Chi (che le ha dedicato la copertina) ha mostrato altre foto in cui l'addome di Federica pare più rilassato e rotondo del solito e il gossip ne è certo: Cicogna in arrivo per la Pellegrini e Giunta. A mettere la cigliegina sulla torta una story di un biglietto lasciato al marito che Federica mette su Instagram: «Amori miei, buongiorno. Torno presto», e accanto una tazzina di caffè e una emoji di un cuore. Un plurale sospetto, insomma che sapeva proprio di ufficialità della lieta novella. Pellegrini, che in passato ha più volte smentito voci su una sua presunta gravidanza, stavolta non commenta e rilascia un solo una frase a La Repubblica che però lascia ancora la speranza dei fan viva.