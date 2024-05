Milly Carlucci torna con l'Acchiappa Talenti: «Ma che emozione accompagnare mia figlia Angelica a scegliere il vestito da sposa»

Milly Carlucci si divide tra televisione e famiglia, tra l’Acchiappa Talenti e il matrimonio di sua figlia Angelica, che ha da poco ufficializzato il suo fidanzamento con il principe Fabio Borghese, e insieme hanno deciso di sposarsi il prossimo 29 giugno in Toscana.

Iniziamo dalla tv, dalla sua nuova scommessa in onda su Rai 1 dal prossimo 10 maggio.

Con lei ci saranno: Teo Mammucari, Mara Maionchi, Sabrina Salerno, Francesco Paolantoni e Nino Frassica. I cinque “acchiappa talenti” «devono scegliere tra una rosa di personaggi il talento a loro più affine - racconta la storica conduttrice di Ballando con le stelle a Di Più Tv - e, se riusciranno ad arrivare alla puntata finale, dovranno preparare insieme una grande esibizione che li porti alla vittoria». Poi c'è la giuria formata da Simona Ventura, Francesco Facchinetti e Flavio Insinna. «Un trio sensazionale».

Le piacerebbe condurre Sanremo? Questa volta la risposta la dà al Corriere della Sera: «È indubbiamente un meraviglioso progetto, una sfida allettante per chi fa il mio mestiere, però io mi sto orientando nel fare Ballando in autunno e un programma primaverile. In mezzo, diversi progetti singoli. Io non so come si possa fare a unire a tutto questo anche Sanremo. Ecco, al momento mi mancano proprio i giorni».

Detto di no al Festival di Sanremo, al Corsera, Milly Carlucci non si immaginerebbe mai un futuro lontano dalla Rai: «Se sei in un’azienda sei un soldato e devi dare anima, cuore e testa alla truppa per non abbassarne il morale. La nostra bandiera sono i programmi che facciamo».

Capitolo matrimonio. A Di Più Tv, Milly Carlucci si descrive emozionatissima. «Non posso dire molto, per non rovinare la sorpresa, ma certamente le sto dando una mano». Per esempio sulla scelta dell'abito da sposa. E al settimanale diretto da Osvaldo Orlandini ammette che «mi sono già commossa. Quando un figlio si sposa, soprattutto una figlia, è qualcosa di indescrivibile. È vero che Angelica è una bravissima professionista, si è resa indipendente prestissimo studiando all’estero. Ma stavolta, per la prima volta da quando è nata, sento che sta per spiccare definitivamente il volo. Sono felice per lei, ma la lacrima scende per forza»