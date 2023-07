SPINEA - Federica Pellegrini incinta, le parole di papà Roberto al Gazzettino: «Ne sarei felicissimo ma non ne so niente». Da 24 ore si rincorre sul web la notizia di un lieto evento: a quasi un anno dalle nozze nella chiesa di San Zaccaria a Venezia, Federica Pellegrini e Matteo Giunta aspetterebbero un bambino.

A lanciare la notizia, il sito Dagospia. Da lì il tam tam mediatico. Raggiunto al telefono dal Gazzettino papà Roberto Pellegrini, però, commenta così il presunto scoop: «È mia figlia e sarei felicissimo per lei ma non ne so niente».

Poi papà Roberto scoppia in una risata: «Mi fa ridere che si sappiano certe cose. Io comunque non ne so niente».

Il gossip

A scatenare il gossip una foto della Divina in costume viola a Palmarola. Secondo alcuni sarebbe visibile un pancino sospetto. Poi, oggi, il secondo "indizio". Matteo Giunta lascia un bigliettino alla moglie con su scritto «Amori miei buongiorno» e qualcuno ha pensato si potesse trattare del figlioletto in arrivo (bigliettino pubblicato sulle stories di Instagram di Fede). Papà Roberto però al momento sembrerebbe smorzare le speranze dei fan.

Fede e la maternità

Nei mesi scorsi Federica Pellegrini, all'ennesima domanda su quando sarebbe diventata mamma, aveva replicato così sui social: «Questa è una cosa che mi viene richiesta spesso, in maniera molto assidua. E la sto cominciando a trovare un po' pesante e non tanto per la domanda in sé, perché la bellezza di avere figli è una cosa ineuagliabile nella vita. Però sembra quasi che se non venissero, se non ci fossero, io mi debba sentire meno realizzata di quella che sono. No, assolutamente no. Quindi se arriveranno, arriveranno, se non arriveranno, ciccia, ma la mia vita andrà avanti comunque».