Federica Pellegrini è incinta? L'indiscrezione, la foto sospetta e l'indizio social: «Era ora, auguri»

Federica Pellegrini incinta. L'indiscrezione lanciata da Dagospia dopo che la Divina ha postato una foto in costume corre veloce. Il portale di Roberto D'Agostino non ha dubbi e assicura che la campionessa aspetta il suo primo bebè dal marito Matteo Giunta.

A riprova della sua dichiarazione il sito pubblica una foto dell'ex nuotatrice con un pancino sospetto, anzi per Dago "più che sospetto", ma non è la prima volta che la Pellegrini finisce al centro del gossip per una presunta gravidanza.

Federica Pellegrini incinta? La foto sospetta

La campionessa condivide con i suoi follower le foto della sua vacanza in barca tra le isole pontine in compagnia del marito, e del loro labrador chocolat ed è bastato uno scatto di Federica sdraiata in un elegante costume viola in una posa più rilassata per dare a molti la certezza che aspettasse un bebè. Il post è stato inaso da commenti e tra i follower in molti sono certi lei sia incinta. «Si vede il pancino, finalmente era ora. Auguri». Questo è il commento che si legge di una fan al post pubblicato da Federica Pellegrini sul suo profilo Instagram. Non ha replicato alle chiacchiere la campionessa che però qualche ora fa ha postato una sua foto al tramonto in divisa sportiva a riprova di un duro allenamento che ha svolto. Sarà il suo modo per replicare smentendo l'indiscrezione?

Il gossip messo a tacere (finora)

A breve festeggerà il primo anniversario di nozze Federica Pellegrini, che pur non avendo mai nascosto la sua voglia di diventare mamma si è detta stufa delle insistenti domande su una gravidanza. «Non ci stiamo proprio pensando, non è nelle nostre priorità. Ci sono troppi impegni e progetti da realizzare», aveva raccontato a La Repubblica. Aveva provato a mettere a tacere le voci così la Divina, ma non era bastato.

I fan hanno continuato a chiederle quando sarebbe diventata mamma e quando avrebbe fatto il suo primo figlio, così dopo essere stata ospite a Che tempo Che Fa era tornata sui social per dire basta. «Questa è una cosa che mi viene richiesta spesso, in maniera molto assidua. E la sto cominciando a trovare un po' pesante e non tanto per la domanda in sé, perché la bellezza di avere figli è una cosa ineuagliabile nella vita. Però sembra quasi che se non venissero, se non ci fossero, io mi debba sentire meno realizzata di quella che sono. No, assolutamente no. Quindi se arriveranno, arriveranno, se non arriveranno, ciccia, ma la mia vita andrà avanti comunque».

Ora è tornata l'estate, la Divina si mostra in costume e il gossip riesplode. Federica pellegrini sarà davero incinta? Per ora nè lei né il marito confermano ma se così fosse sarebbe una bellissima notizia, non ci resta che attendere e scoprire come reagirà a queste voci l'ex nuotatrice.