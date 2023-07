Incidente domestico per Federica Pellegrini, brutta caduta dalla scala: ecco come sta

SPINEA - VERONA - Incidente domestico per Federica Pellegrini, caduta dalla scala: ecco come sta. La campionessa olimpica ha appena condiviso un post su Instagram in cui ha rivelato ai follower di aver avuto un brutto incidente domestico in casa e per questa ragione di essere "sparita" per qualche giorno.

Nella foto appena postata, Federica Pellegrini appare ancora in convalescenza sdraiata sul letto.

Poi, nella didascalia la Divina spiega tutto: «Scusate la mia assenza ma sabato ho fatto una brutta caduta dalla scala del mio guardaroba… Maledetto cambio armadi... Tutto ok, poteva andare molto peggio. Ci vediamo domani a Firenze».

Il tour

Dopo la brutta caduta, da venerdì dunque Federica Pellegrini torna "in pista" per la promozione del suo libro "Oro".