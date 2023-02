Federica Pellegrini, il post misterioso: «Che botta». Cosa è successo alla Divina?

Federica Pellegrini nelle scorse ore ha postato sui social una foto che la ritrae a letto con un'espressione stanca in volto e la didascalia: «Che botta». In questi giorni l'ex nuotatrice e campionessa veneziana si trova in montagna, a Livigno, con il marito Matteo Giunta e sta prendendo lezioni di sci: documenta tutto tramite foto e storie che pubblica sul proprio profilo Instagram.

Federica Pellegrini con la febbre

I numerosi fan e follower di Federica Pellegrini si stanno interrogando sul significato della didascalia sotto la sua ultima foto. In realtà, la Divina ha postato l'emoticon con il termometro in bocca facendo quindi presumere che abbia preso l'influenza mentre si trova in montagna. Nei giorni scorsi Federica ha provato a sciare e dato che non è proprio il suo sport, ha detto ai suoi follower che se hanno qualche consiglio da darle è bene accetto.

La nuova vita di Federica Pellegrini

Da quando Federica Pellegrini si è ritirata dal mondo del nuoto, ha dichiarato di avere molto più tempo per se stessa e le sue passioni e inoltre, il suo fisico (senza le tante ore di allenamento di prima) è come se si stesse rilassando, pur rimanendo sempre molto tonico.