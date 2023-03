JESOLO - Federica Pellegrini nella casa a Jesolo con mamma e papà: relax in cameretta e corsa in spiaggia. Fan entusiasti: «Sei venuta da noi». La regina dello stile libero, al momento in onda su Sky con Pechino Express, sta trascorrendo qualche giornata in famiglia a Jesolo con mamma Cristina, papà Roberto e il fratello Alessandro.

La Divina ha condiviso sul suo profilo Instagram due post con le foto delle giornate di riposo in famiglia, in compagnia anche dei suoi inseparabili bulldog francesi. Negli scatti, Fede è a letto nella sua cameretta e in spiaggia a Jesolo. Ci sono foto anche di mamma, papà e fratello.

Entusiasti i fan che vivono nelle vicinanze: «Brava sei venuta da noi!». E ancora: «Sei a Jesolo! Siete una bella famiglia». E c'è chi ci scherza su: «Ma sei in India a Pechino Express o a Jesolo?». In ogni caso, le foto del soggiorno jesolano fanno il pieno di like.