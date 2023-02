Federica Pellegrini a cuore aperto: «Quando farò un figlio? Questa domanda è un po' pesante, ecco la verità». La campionessa di Spinea, in vacanza a Livigno con il marito Matteo Giunta, ha risposto ad alcune domande dei follower e ha condiviso con loro dettagli intimi della sua vita privata, toccando anche il tema maternità.

Una fan le chiede quando farà un figlio e la Divina, senza peli sulla lingua, risponde: «Questa domanda me la pongono spesso ed è un po' pesante. Sicuramente avere figli è una gioia ineguagliabile, ma sembra quasi che se non venissero mi debba sentire meno realizzata di quello che sono. Assolutamente no. Se Dio vorrà arriveranno, altrimenti la mia vita andrà avanti comunque».

Super Fede ha poi parlato della sua storia d'amore con lo storico allenatore Matteo Giunto, con cui si è sposata lo scorso 27 agosto: «Matteo è la persona più educata, riflessiva, pacata. Non perde mai la pazienza. Poi non me lo sono scelto male. L'abbiamo tenuta nascosta per tre anni per non sbilanciare equilibri che nel nostro mondo sono molto sottili».