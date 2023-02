VENEZIA - Un leone alato accompagnato da una “lucente” artista nei panni di Venezia, acrobati in body painting oro che volteggiano su anelli sospesi nel vuoto e un corteo di personaggi storici della Serenissima in un tripudio di fuochi e musica. E’ iniziato così, sabato sera, il Ballo del Doge numero 30, la festa esclusiva del Carnevale veneziano che ogni anno porta in laguna centinaia di ospiti in maschera, tra magnati e nobili di tutto il mondo, desiderosi per una sera di far parte del sogno. E quest’anno il “Grande sogno” era proprio il tema dell’appuntamento firmato da Antonia Sautter, imprenditrice di eventi e costumista veneziana. “The Greatest Dream. Yesterday. Today. Forever… Antonia”, questo il titolo della trentesima edizione, messa in scena nella cornice monumentale della Scuola Grande della Misericordia. Uno show onirico, dunque, descritto dall’emittente americana Abc come una delle esperienze da fare nella vita.

BASSA MAREA

E quest’anno gli organizzatori, per accontentare i cinquecento ospiti arrivati in laguna, hanno dovuto fronteggiare anche il problema bassa marea. I canali di Venezia, infatti, erano talmente a secco che non è stato possibile inviare le maschere dell’Atelier Antonia Sautter con i consueti barchini, ma sono dovute arrivare con un carretto via terra.

FEDERICA PELLEGRINI

“Regina” della serata, una veneziana d’eccezione: Federica Pellegrini. La campionessa olimpica nata a Spinea è arrivata in laguna con il marito Matteo Giunta e ha svelato al Gazzettino il tema dell’abito indossato per la festa. «Ho scelto il vestito della Regina dei peccati, almeno così Antonia Sautter mi ha detto», ha detto scoppiando poi in una risata complice con il marito Matteo, vestito per l’occasione da perfetto Casanova. Per la Divina è stata la prima volta al Ballo del Doge, lontana ormai dalle fatiche del nuoto professionistico, ha potuto concedersi una serata da principessa: «Siamo molto emozionati e felici di essere qui, le maschere sono pazzesche». Tra gli altri volti noti, un piratesco Zucchero Fornaciari e la stilista spagnola Aghata Ruiz de la Prada, in un costume rosa pervinca.

LA CENA

Terminato lo show di apertura, il galà si è spostato al primo piano della Scuola Grande della Misericordia per la cena-spettacolo. Il ricco banchetto è stato inaugurato da una crema di batate, capesante, acciuga e cramble di nocciole e concluso con un sorbetto al sedano con tequila Patron Silver. Poi il taglio della torta di dieci piani, ispirata alla storia della Serenissima e realizzata dal cake designer Renato Ardovino. Il costo dei biglietti per la cena esclusiva era tra i 1.500 e i 3.500 euro e i posti sono andati tutti sold out. D’altronde sul lusso madame Antonia Sautter ha avuto sempre le idee chiare: «Non dimentichiamoci che si tratta di un’industria che dà lavoro alle eccellenze dell’alto artigianato veneziano, espressione del Made in Italy più raffinato e sontuoso».