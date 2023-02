Ballo del Doge a Venezia, le telecamere del Gazzettino tra le maschere "incantate". Svelato l'abito speciale di Federica Pellegrini Video

VENEZIA - Ballo del Doge numero 30, si comincia. Nel giorno del sabato grasso 2023 è andato in scena l'annuale appuntamento del Carnevale veneziano, la festa più esclusiva della Serenissima. Nata dalla fantasia onirica della costumista e organizzatrice di eventi Antonia Sautter. Alle 8 di sera, fuori alla Scuola Grande della Misericordia, i 500 invitati in maschera da tutto il mondo, sono già in fila per entrare nel sogno. Super ospite della serata, una veneziana d'eccezione Federica Pellegrini che per l'occasione ha scelto un vestito dal significato molto particolare. Con lei il marito Matteo Giunta.

Cento persone del cast tra artisti e maestranze mettono in scena dunque il Grande Sogno di Antonia Sautter, una rivisitazione in chiave moderna degli storici banchetti veneziani. Lo spettacolo di presentazione lascia tutti a bocca. Ospiti italiani e internazionali per l'edizione della rinascita dopo la pandemia. Tra i volti noti c'è anche Zucchero. (Servizio di Emiliana Costa)