Federica Pellegrini e Matteo Giunta pronti a "partire per l'India", sono i novelli sposi di Pechino Express 2023. I fan: «Vincerete!»

VENEZIA - Federica Pellegrini e il marito Matteo Giunta, ovvero "i novelli sposi", pronti a "partire" con la nuova avventura di Pechino Express 2023. La prima puntata del reality, condotto da Costantino della Gherardesca ed Enzo Miccio, andrà in onda giovedì 9 marzo su Sky e Now Tv. Questa volta, i viaggiatori vip si immergeranno negli avventurosi scenari di India, Borneo malese e Cambogia. E quest'anno tra le coppie protagoniste, anche la campionessa nata a Spinea e il suo ex allenatore, sposi dallo scorso 27 agosto.

Federica Pellegrini e Matteo Giunta sono volati in India per le registrazioni del programma subito dopo le romantiche nozze celebrate nella chiesa di San Zaccaria a Venezia . Proprio per questa ragione hanno posticipato la luna di miele alle Maldive a dicembre , una volta rientrati dall'avventura in Asia.

In onda dal 9 marzo

E ora la messa in onda del programma, a partire da giovedì 9 marzo. La regina dello stile libero ha postato sul suo profilo Instagram un post tutto da ridere in cui con il marito annuncia in maniera bizzarra (una parola lui, una parola lei) la loro partecipazione al reality. Federica Pellegrini e Matteo Giunta riusciranno ad aggiudicarsi la vittoria? Il conto alla rovescia è partito.