Federica Pellegrini è incinta, la Divina e il marito Matteo Giunta confermano la gravidanza con un romantico video su Instagram

VENEZIA - La conferma che si attendeva da giorni è arrivata, Federica Pellegrini è incinta.

La Divina lo ha appena annunciato con un romantico video su Instagram con il marito Matteo Giunta. L'ex nuotatrice, regina dello stile libero, è in attesa del primo figlio a quasi un anno dal sontuoso matrimonio nella chiesa di San Zaccaria a Venezia. Nella didascalia del video, Fede scrive: «La mia gara migliore degli ultimi 14 anni». Poi il romantico bacio con il futuro papà Matteo Giunta.

Da giorni si rincorrevano i rumor, la notizia lanciata sul web da Dagospia. Poi la smentita del papà e quella (tiepida) della campionessa. Ma pochi minuti fa, la conferma ufficiale: Fede ha postato un video sul suo profilo Instagram i cui mostra il pancino con su scritto «We will take it back» ovvero «ti porteremo indietro», con una simpatica frecciatina al record del mondo perso dopo 14 anni. Che sia in arrivo una bambina pronta a recuperare il record perso dalla mamma?

RECORD BATTUTO

L'annuncio della gravidanza è arrivato pochi minuti dopo il record battuto. Dpo 14 anni la nuotatrice australiana 0' Callaghan ha battuto il record del mondo di Fede dei 200 stile libero: la campionessa classe 2004 ha vinto la finale ai mondiali di nuoto in corso a Fukuoka con il tempo di 1'52"85, che fa cadere il crono di 1'52"98 stabilito dalla Divina ai mondiali di Roma 2009.

La Pellegrini, che adesso è membro attivo del Comitato Internazionale Olimpico oltre che protagonista di successo negli spettacoli televisivi di intrattenimento, ha definito “amazing” la gara dei 200 stile libero cui ha appena assistito ahinoi da lontano e la gara della O’Callaghan una delle più belle che ha visto in questi ultimi 14 anni. A partire, dunque, da quella sua meravigliosa in 1:52.98. E’ stata una limata: la Millennial australiana ha nuotato in 1:52.85, tredici centesimi dopo quattordici anni. “Congrats again” ha postato ancora Federica in chiusura d’annuncio festoso, fra emojii di sorriso e magari di lacrimuccia. E quella magnifica promessa: “We’ll take it back”. Matteo Giunta è avvertito su quel che dovrà fare da allenatore.

LIETA NOTIZIA

Meno di un anno fa le nozze nella chiesa di San Zaccaria a Venezia hanno fatto sognare i tanti sostenitori della Divina. Poi la luna di miele alla Maldive e ora la lieta notizia. Tantissimi gli auguri social, dal mondo dello sport allo spettacolo: Laura Pausini, Lavinia Biagiotti, Sara Dossena, Diletta Leotta, Antonella Clerici, Tania Cagnotto, Sofia Goccia, Justin Mattera e tanti altri. Auguri Divina.