Federica Pellegrini: «Voglio il mio corpo di prima, torno in piscina. Darò a Matilde degli orari e mi prenderò del tempo»

Federica Pellegrini vuole tornare in piscina.

Basta gare per la nuotatrice più vincente della storia italiana, ma il desiderio di tornare in forma come una volta è forte. A raccontarlo è lei stessa, in un'intervista rilasciata a Rainews. «Mi manca il mio corpo di prima, voglio riprendermelo», dice la Divina, ormai mamma da più di tre mesi.

Il ritorno agli allenamenti

A complicare i suoi piani è la piccola Matilde, la prima figlia avuta con il marito Matteo Giunta. «Ha orari tutti suoi, devo darle degli orari così da potermi prendere del tempo per allenarmi - dice - magari quando si addormenta posso sfruttare quel momento per allenarmi», ha detto. Intervistata dalla campionessa olimpica Novella Callegaris, Federica Pellegrini ha raccontato il cambio del suo corpo: «Quando ho smesso di allenarmi ho visto il primo cambiamento. Poi, ovviamente quando è arrivato il pancione il corpo è cambiato ancora. Adesso sto pensando che vorrei tornare ad avere il corpo allenato», ha detto.

Pellegrini: “Prendersi cura di sé anche con poco tempo a disposizione”

La linea di bellezza

«Anni di allenamenti e di gare, di cloro e disidratazione, una esperienza che ho voluto trasferire nella mia linea beauty, creme confortevoli che si mettono velocemente, si assorbono subito e sono idratanti ed efficaci»: la campionessa di nuoto fa la folla al Cosmoprof nello stand dedicato alla linea Fit.Fe By Fede che lei stessa ha sviluppato con Alma K Cosmetics. Nella veste imprenditrice del beauty, Pellegrini racconta la sua linea di skincare «tutta concentrata per le persone con uno stile di vita molto attivo, non necessariamente donne nè impegnati in piscina. È una linea completa di prodotti viso e corpo con ingredienti di origine naturale per oltre il 90%. Puntiamo sull'idratazione e sulla protezione solare, anche con uno spray corpo Spf 50 per proteggersi dal sole durante le attività all'aperto ma anche con alcuni prodotti proprio per gli sportivi come un balsamo corpo rinfrescante per massaggiare e rinvigorire le aree più̀ affaticate dall'allenamento. Adatta a pelli sensibili tutta la linea che presentiamo a Bologna - prosegue - e che è uscita a settembre ha una formula vegetale brevettata che protegge, rinforza e potenzia la barriera cutanea e aiuta la funzione cellulare».