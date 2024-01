Federica Pellegrini, tenera dedica social per il cane Rocky: «Tu mi proteggi sempre, forse però non sono più la tua preferita»

Federica Pellegrini, la campionessa veneta diventata da poco mamma della piccola Matilde sta condividendo negli ultimi giorni i momenti più belli della sua vita. E nella sua vita non possono mancare, naturalmente, l'amore per Matteo Giunta e i suoi tre cagnolini.

Attivissima sui social, infatti nelle ultime ore la Divina ha condiviso un tenero post Instagram dedicato ad uno dei suoi cani bulldog francesi: Rocky. L'ex campionessa è costantemente circondata dai suoi tre amici a quattro zampe.

Federica Pellegrini su Instagram

Perché d'altronde che il «cane è il miglior amico dell'uomo e della donna», lo sanno tutti. Il motivo? Questi batuffoli di pelo portano gioia e felicità nelle nostre vite con il loro amore incondizionato. E Federica Pellegrini non smette di dimostrarlo, giorno dopo giorno. I tre bulldog di Federica Pellegrini sono il suo primo amore e l'arrivo della piccola Matilde non ha fatto altre che accentuare il loro legame. «Auguri a te. Che mi proteggi sempre, forse però non sono più la tua preferita». Sono queste le parole che Federica ha scritto a corredo del post Instagram. Due scatti dolcissimi che mostrano l'infinta complicità tra Federica e il suo bulldog francese, Rocky. Numerosissimi sono stati i commenti dei suoi fan a corredo del post Instagram che ha pubblicato la Divina. «Amore incondizionato, siete bellissimi», ha scritto una follower. E ancora: «Niente e nessuno potrà mai separarvi. Siete dolcissimi».