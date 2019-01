Vuoi la fattura elettronica? Allora paghi un euro al benzinaio

di Elisio Trevisan

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

MESTRE - Chi chiede meno si accontenta di 50 centesimi, ma c'è anche chi ne pretende 2Il fenomeno si sta diffondendo tra ima i problemi legati alla novità fiscale introdotta dal Governo riguardano molte attività economiche. E chi si trova più in difficoltà è il piccolo che, per tirare a fine mese, deve fare i salti mortali: «Le grandi catene di distribuzione o le grandi imprese hanno strutture interne che si occupano dell'amministrazione e possono senza grossi problemi gestire anche la questione delle nuove fatture elettroniche, ma le piccole aziende i piccoli commercianti sono in difficoltà» spiega Dario Corradi, direttore dell'Ascom di Mestre cui gli iscritti raccontano anche di molti problemi tecnici legati all'installazione dei programmi e alla loro gestione.