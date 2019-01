Caos fattura elettronica, Codacons esposto contro l'Agenzia delle Entrate

ROMA - Il Codacons interviene per «contrastare il caos fiscale generato dalle nuove norme» e, in particolare, «dall'introduzione della fatturazione elettronica». L'Associazione ha infatti reso noto di avere deciso di «presentare un esposto per interruzione di pubblico servizio» e chiede di «prorogare i termini per l'invio della documentazione, stante l'impossibilità riscontrata nei giorni scorsi da tanti e tanti utenti del sito dedicato alla fatturazione elettronica». «Anche se l'Agenzia delle Entrate nega l'accaduto, il malfunzionamento che ha colpito la piattaforma web dedicata alla fatturazione elettronica è sotto gli occhi di tutti, e ora bisogna provvedere a tutela degli utenti» afferma l'associazione dei consumatori.

