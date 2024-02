Il giorno dopo l'approvazione della legge sull'Autonomia differenziata, il Veneto potrà chiedere già otto competenze, quelle che non prevedono i Lep, i Livelli essenziali di prestazione. E quindi la Protezione civile, la previdenza integrativa, il credito regionale, gli enti di credito agrario, ma anche il coordinamento della finanza pubblica, tutto il capitolo delle professioni, il commercio con l'estero, perfino i rapporti internazionali. Parola di Roberto Calderoli che dopo avere incassato il sì del Senato, ora aspetta il via libera della Camera: giovedì 8 febbraio inizierà il percorso in commissione Affari costituzionali a Montecitorio, dove il relatore di maggioranza sarà il leghista veneto Alberto Stefani. Tutto questo mentre domani dovrebbe sbloccarsi la trattativa nel centrodestra sull'altra riforma, quella del premierato. Del terzo mandato per i governatori, invece, non si hanno notizie. «Se fosse solo per Luca Zaia, diremmo tutti "terzo mandato", ma la norma ha carattere generale, ci sarà un approfondimento», dice il ministro per le Riforme Maria Elisabetta Alberti Casellati.



L'ITER



Quand'è che l'autonomia, se approvata, diventerà operativa? Calderoli, a Venezia per un convegno, dice che «il giorno dopo l'approvazione della legge, che potrebbe avvenire nel corso del 2024, le prime materie possono essere richieste dalla Regione e trasferite con voto del Parlamento». Si tratta delle materie non Lep, come ad esempio la Protezione civile. Per le altre, invece, bisognerà aspettare: «È un percorso che richiederà un po' di tempo». Il ministro non si scompone del fatto che i Fratelli d'Italia si siano intestati l'approvazione della legge al Senato: «A me le bandierine interessano poco». Ma con i Lep non bisognerà trovare anche le risorse? «Ciascuna legge di bilancio dovrà finanziare se necessario questi livelli. Sarà un discorso in progress, non credo che tutte le materie Lep possano essere finanziate, se ce ne sarà bisogno, dall'oggi al domani». E liquida le critiche di chi sostiene che i Lep costeranno parecchio: «Le previsioni dello Svimez? Si hanno più probabilità a gettare i dadi col gioco dell'oca».



IL PREMIERATO



Domani, invece, «ultime limatine», come dice Calderoli, alla riforma sul premierato. Spiega la collega Casellati: «Lunedì scadranno i termini per gli emendamenti, saranno discussi in commissione e poi si andrà in aula. Spero che si possa arrivare ad una prima definizione almeno a metà marzo».



I GOVERNATORI



Nessun accordo, invece, sul terzo mandato per i presidenti di Regione e per i sindaci delle grandi città. «Questo è ancora un tema di dibattito», dice Casellati. Che però su Luca Zaia non avrebbe dubbi: «Se dovessimo pensare soltanto al nostro presidente di Regione diremmo tutti "terzo mandato", perché Luca Zaia è un presidente che ha fatto veramente bene, è bravo e riconosciuto in tutta Italia, il più amato per i risultati che ha conseguito. Ma siccome la norma è di carattere generale la stanno approfondendo». E se si lasciasse che a decidere fossero i cittadini? «È vero che sono i cittadini che scelgono e che eventualmente bocciano un governatore, però dovendo comunque normare o si lascia libero, anche a un numero di mandati indefinito, oppure, dovendo trattare e le regole hanno natura generale ed astratta per definizione, aspettiamo un ulteriore approfondimento e poi si deciderà».



Conferma Calderoli: «Fino ad oggi la maggioranza ha trovato una convergenza sui piccoli Comuni, sul terzo mandato nelle grandi città e nelle Regioni per ora no, anche se Salvini si è sempre espresso in senso favorevole». Dalle file dell'opposizione, Maria Elena Boschi si limita ad osservare: «Non ha senso discuterne finché il centrodestra è spaccato e il Pd pure».