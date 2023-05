SAN DONÀ - Primo giorno di votazioni ieri a San Donà. Le operazioni si sono svolte regolarmente alle urne (affluenza al 43.60 % alle 23, contro un dato medio del 44.47 nei 4 Comuni del Veneziano al voto) anche se non è mancata qualche dissonanza, episodio singolare e punzecchiatura per via della grandezza delle spillette di alcuni referenti di lista. Le più mattiniere alle urne sono state due candidate consigliere che si sono presentate poco dopo le 7 al seggio in viale Libertà nella sede dell'ex liceo Montale: Antonella Pasquariello (Pd) e Lucia Camata (civica Siamo San Donà, in quota Fi). Tra i più solerti a recarsi al voto anche Stefano Ferraro (candidato consigliere di Fdi) alle 7.30 al seggio 33 dell'ex scuola Montegrappa di Fossà. Nella stessa frazione momenti di tensione sono avvenuti sabato sera durante la sagra: un battibecco accesso tra Luigino Carpenedo (Pd), Lucia Camata e alcuni sostenitori del centrodestra. Animi sempre caldi anche ieri a Fossà, con qualche osservazione puntigliosa tra gli esponenti delle liste di centrosinistra e centrodestra. A Passarella il primo a votare alle 7 al seggio 30 della Marco Polo è stato Angelo Parrotta, 5 anni fa candidato dei pentastellati, quest'anno con la civica di Gianluca Forcolin.

TESO

Il candidato sindaco del centrodestra Alberto Teso, residente a Musile, non vota a San Donà, ma è stato protagonista di due episodi. Alle 8.30 circa si è recato al seggio di viale Libertà per fare un saluto. Una volta entrato, però, è stato allontanato da Federica Vio, consigliera comunale uscente e candidata con la civica Zottis. «Vio in modo garbato mi ha fatto presente che non si può entrare spiega Teso per cui sono rimasto all'esterno. L'ex liceo classico Montale è stata la mia scuola, a cui sono ancora molto legato e del cui consiglio di istituto ho fatto parte fino allo scorso dicembre». Altro episodio più ruvido è avvenuto davanti alla elementare Da Vinci, dove Teso è rimasto all'esterno assieme al sostenitore Diego Cancian. «Un uomo di circa 60 anni mi ha gridato che non potevo stare lì perché abito a Musile spiega Teso mi ha detto: "È l'ennesima dimostrazione del vostro comportamento vergognoso". Sono molto amareggiato per il modo in cui mi ha apostrofato e perché ero nel parcheggio e penso di poter andare dove voglio, ed è avvenuto al termine di una campagna elettorale condotta da tutti con grande fair-play».

CENTRO

In viale Libertà alle 10.20 è arrivato Carlo Fantinello candidato del Terzo Polo, accompagnato dalla moglie Cristina, entrambi hanno votato al seggio 1. «Alcuni del centrosinistra mi hanno chiesto cosa facessi al seggio spiega Fantinello ho risposto con un sorriso che abito a San Donà da 18 anni». Nello stesso seggio poco dopo le 10.45 è comparso Gianluca Forcolin, che punta alla carica di vicesindaco in caso di vittoria di Teso. Alla elementare Carducci si è presentata la candidata del centrosinistra Francesca Zottis accompagnata dalla figlia minore Maria e dal marito Albino Zangrando, consigliere comunale uscente. Entrambi hanno votato verso le 11. Il sindaco uscente Andrea Cereser, invece, era alle 15 alla Fermi, assieme alla moglie Rina, entrambi accompagnando la figlia 18enne Emma, alla sua "priva volta" in cabina elettorale. E alcuni candidati nel pomeriggio di ieri hanno pubblicato una foto di invito al voto sul loro profilo Facebook tra cui Giuliano Fogliani (Lega) e Simone Cereser (Fdi) e Luigi Trevisiol (Siamo San Donà-Fi), Oliviero Cassarà (Sinistra Italiana). Si vota anche oggi dalle 7 alle 15, chi vuole seguire i risultati dello spoglio nella corte interna del centro culturale Da Vinci è installato un maxischermo, per tutte le fasi e l'arrivo dei primi risultati a partire dalla chiusura delle urne. L'ufficio elettorale rimane aperto per il rilascio dei duplicati delle tessere elettorali oggi sempre dalle 7 alle 15.