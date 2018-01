Donna di 43 anni si getta sotto un treno: linea Bassano-Venezia bloccata per 2 ore

di Vittorino Bernardi

CASTELLO DI GODEGO (Treviso) – Una donna di 43 anni (C. V. le sue iniziali) residente in zona, colta dal, è uscita di casa all'alba ed è arrivata nei pressi di un passaggio a livello della: al sopraggiungere del treno. Il corpo è stato ritrovato poco dopo le 7.30 di stamattina. Sul posto sono intervenuti gli investigatori dellaper i rilievi e l’identificazione della donna che pare non abbia lasciato messaggi per giustificare il gesto estremo.Il traffico sulla linea ferroviaria traè rimasto. La circolazione è ripresa regolarmente alle 10. In una nota Trenitalia ha comunicato che tredici regionali sono stati limitati e sostituiti con autobus e altri treni hanno accumulato ritardi fino a mezzora.