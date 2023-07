BIBIONE (VENEZIA) - Sulla spiaggia di Bibione arriva a iSilent disco party: l’innovativa tendenza degli eventi che soddisfa tutte le età e consente di ballare senza disturbare il vicinato. Un’esperienza di discoteca rivoluzionaria che promuove l’inclusività e il rispetto dell’ambiente circostante grazie alle cuffie wireless. In una società in cui il divertimento spesso può essere causa di conflitti tra generazioni e vicini di casa, è emersa infatti una nuova tendenza che sta conquistando sempre più popolarità. «Il concetto di iSilent Disco Party è semplice - spiegano gli organizzatori - al posto della tradizionale diffusione di musica ad alto volume attraverso altoparlanti, i partecipanti indossano cuffie wireless personali attraverso le quali possono ascoltare la musica scelta dal DJ in diretta. Ogni partecipante può regolare il volume della propria cuffia a piacimento, permettendo di personalizzare l’esperienza in base alle preferenze individuali». Ma l’innovazione degli iSilent Disco Party non si ferma solo alla musica e al divertimento fine a sé stesso. «Questi eventi si rivelano anche un’opzione ecologicamente sostenibile - ribadiscono dall’organizzazione - riducendo notevolmente l’inquinamento acustico. Senza altoparlanti ad alto volume, gli iSilent Disco Party consentono di ballare senza disturbare l’ambiente circostante. Questa caratteristica ha reso gli eventi silenziosi particolarmente apprezzati in contesti urbani, dove spazi limitati e vicinato sensibile rendono difficile organizzare feste tradizionali». Stasera la discoteca “silente” arriva sulla spiaggia del Kbeach di viale della Luna.

MUSIC NIGHTS

Da stasera torna anche “Bibione Music Nights”: 30 anni di musica in sette serate. Dopo la stagione 2022 che ha riscontrato un grande successo artistico che ha richiamato tantissimi ospiti, questa’anno torna la Bibione Music Nights con nuovo format rinnovato: “spiagge edizione 2023”. Dopo la serata inaugurale con “I Tormentoni” dello scorso 30 giugno, domani, mercoledì 5 luglio alle 21, arrivano “ I Love Generation”, una amazing di animazione e musiche anni 90 ricca di energia, ritmo, divertimento che riporterà gli ospiti nel passato. «Uno spettacolo emozionante senza età e unico nel suo genere con video, scenografie ,ballerini, Dj, frontman, effetti speciali» spiegano Corrado Munaretto, direttore artistico delle Music Nights con l’Associazione Eventi 2000, e il Presidente Roberto Mattiello. «Un doveroso ringraziamento è per l’amministrazione comunale di San Michele con il sindaco Flavio Maurutto e gli uffici preposti, la Polizia Locale e tutte le forze dell’ordine - spiega Munaretto - per aver messo a programma la seconda edizione della manifestazione con queste rassegne di musica e intrattenimento dove le persone possono scendere in piazza e divertirsi».