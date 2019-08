Cuffie, musica e divertimento: in piazza si balla con il silent party

di Roberto Cervellin

© RIPRODUZIONE RISERVATA

VICENZA - Sarà una. Sì, perché la musica si ascolterà solo con leNeldelle manifestazioni estive di Vicenza, spunta ilAnzi, sarebbe meglio dire ritorna, perché l'iniziativa, nata come un esperimento, è diventata uno deglidella stagione più calda dell'anno.L'appuntamento è il. La cornice sarà di tutto rispetto:. All'ombra dellasi ballerà con le cuffie luminose che i partecipanti indosseranno all'ingresso. Il costo è diLe danze termineranno a notte inoltrata, intorno all'una e mezza.Il funzionamento è semplice. Come nelle passate edizioni, la musica viaggerà sfruttando unCi sarannouno per canale, e ognuno proporrà un genere musicale diverso. Quest'ultimo verrà selezionatosulla cuffia.Ce ne sarà per tutti i gusti. Nel canalesi suonerà musica hip; nel, quella; nelinvece, si suoneràIn console,dj,In caso di maltempo, la festa verrà annullata.