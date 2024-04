TAGLIO DI PO - Oltre settemila persone al Carnevale Tagliolese: un record. Bisogna andare alle prime edizioni, a fine anni ‘60, della Pasquetta Tagliolese per ricordare un afflusso così imponente per una sfilata dei carri allegorici. Domenica scorsa, attirati da una splendida giornata, sono arrivati in più di 7mila per lo spettacolo più importante dell’anno a Taglio di Po. Centro urbano invaso dalle gente e auto parcheggiate ovunque, nell’immediata periferia, sopra e sotto l’argine del Po, in zona Camposanto, vie e vicoli dato che il centro era stato interdetto con un’ordinanza della Polizia locale.



LA SFILATA

Una sfilata con ben 14 carri allegorici provenienti dalle province di Ferrara, Padova, Venezia, Treviso, Rovigo oltre a Oca di Taglio di Po, fuori concorso: mai visti in paese così tanti carri e così tanti gruppi folcloristici, di scuole di ballo, palestre di ginnastica ritmica, esibirsi nel corteo davanti ai carri della stessa provenienza e davanti alla giuria composta da Leandro Pozzato – Nuova Regal antincendio, presidente, Mister Caffè – Lorenzo Mischiatti e il sindaco Laila Marangoni componenti della stessa, sistemata sul sagrato della chiesa in piazza Venezia. Spettacolo fin dalla partenza dei carri con i vari gruppi di animazione, e durante il tragitto, ovvero, dal parcheggio del centro sportivo “Edoardo Duò”, lungo via Romea comunale, via Roma, via D’Annunzio e via Dante, tra due ali di folla entusiasta. Come non bastasse, nelle due piazze erano state allestite pure le giostre, due scivoli, una postazione per piadine, varie bancherelle con mandole e dolciumi vari; hanno molto ben funzionato due stand gastronomici della Pro Loco in piazza IV Novembre e uno del gruppo Scout Agesci “Isole Delta del Po 1” Taglio di Po-Porto Tolle per autofinanziare la propria attività associativa.



Questi i carri che, coordinati e presentati dallo speaken Leandro Maggi, hanno sfilato: “Scacco matto a corte”, Oratorio San Giovanni Boscolo – circolo Noi – di Annone Veneto; “L’Orchesatra”, Associazione Babbo & Friends e Starlight Majorettes, di Porto Viro/Rosolina; “Circo do Brazil”, banda’ del cao de là, della Pro Loco di Vescovana; “L’era tropicale”, associazione giovani S. Giorgio in Brenta; “Il coraggio di saper sognare”, Gli Amici di via Colombo, Jesolo; “Uno spettacolo di carnevale”, Gruppo carnevale di Santa Maria di Piave; “Madre natura si ribella”, Belli di Gruppo, Legnaro; “Luci e ombre”, associazione “Regaliamo un siorriso” di Grantorto Padova; “Che ne sanno i 2000”, Circolo Noi di Saccolongo; “Cera una volta”, Simpa Bersa di San Stino di Livenza; “Va dove ti porta la musica”, Amici di Quarto d’Altino; l vascello dei pirati” Pitoch di Mezzogoro; “Il tempo della musica”, Pitoch Mezzogoro; “Stanlio e Ollio”, Pitoch di Mezzogoro. Veramente impegnativo è stato per la giuria stilare una classifica per la bellezza e la complessità rappresentata dalla maggior parte dei carri che hanno sfilato. Alla fine, hanno giudicato meritevole del primo posto il carro “Luci e ombre”, regaliamo un sorriso di Grantorto- Padova; al secondo posto “Che ne sanno i 2000” del circolo Noi di Saccolongo e al terzo posto “Il coraggio di saper sognare” di Jesolo.

A ogni carro è stato consegnato un attestato di partecipazione mentre ai primi tre classificati, una targa di merito.



PROPOSTA DI MATRIMONIO

Vero e proprio fuori programma, la proposta di matrimonio di due componenti dell’associazione “Regaliamo un sorriso” residenti a Camposampiero (Padova): Lucia Bezzegato di 38 anni, grafica pubblicitaria e Paolo Ceccato di 41 anni, metalmeccanico, che, inginocchiandosi sull’asfalto ha fatto la “proposta” con impegno a rispettarla entro l’anno prossimo. Parole di ringraziamento per il grande spettacolo sono state pronunciate dalla sindaca Marangoni con l’invito a continuare anche per il futuro. La giornata si è conclusa con l’estrazione della lotteria: 1° premio, biglietto 5645 (buono spesa di 1.200 euro); 2°, n. 4014 ( buono spesa di 500 euro); 3°, n. 6650 (buono spesa 300 euro). I premi devo essere ritirati nella sede della Pro Loco in piazza Venezia a Taglio di Po.