TAGLIO DI PO - Anche quest’anno Il Carnevale Tagliolese si mette in bella mostra. Una gran parata di 14 carri allegorici, provenienti da ogni parte del Veneto; folti gruppi di volontari, tra maestri carristi e figuranti, hanno creato allestimenti e scenografie originali per celebrare una gran giornata di festa. Taglio di Po, domenica 7 aprile, offrirà uno spettacolo coinvolgente di allegria, immerso nell’atmosfera del carnevale che: e se sarà favorita da una bella giornata di sole, la manifestazione vedrà la presenza di migliaia di persone.

I carri arrivano da Jesolo, San Stino di Livenza, Quarto D’altino, Annone Veneto, Vescovana, San Giorgio in Brenta, Santa Maria di Piave, Legnaro, Grantorto Padova, Saccolongo, Mezzogoro, Porto Viro, e, novità di questa edizione, Oca Marina come rappresentanza locale fuori concorso . La grande organizzazione logistica, di mezzi e personale, ha coinvolto Pro Loco, volontari del paese nelle persone di Daniele Passarella, Gianna Calderoni e Federica Pozzato, Leandro Maggi, Fiorigi Grandi, Matteo Pezzolato, Gruppo Scout-Agesci “Isole Delta del Po 1” di Taglio di Po-Porto Tolle, Protezione civile, scuole di ballo, associazioni e circoli di carristi e animatori, majorettes, tutti hanno lavorato per regalare uno spettacolo unico alla comunità tagliolese e a tutti coloro che arriveranno dai paesi e dai territori vicini.

Regalare sorrisi a grandi e piccoli è il vero spirito della kermesse, vocata a portare gioia e spensieratezza, distribuendo tra le vie risa, canti e balli. Dalle 12.30 sarà possibile pranzare presso l’Oratorio “Noi – Circoli e oratori” S. Francesco d’Assisi grazie all’impegno del gruppo Scout. Questo servizio vuole soddisfare le esigenze degli operatori e dei visitatori che accorreranno numerosi; per chi volesse prenotare i numeri telefonici sono: 366-9555937 e 340-6814093.



IL PROGRAMMA

La manifestazione prenderà ufficialmente il via alle 15, con partenza dal parcheggio dello Stadio comunale da parte dei gruppi a terra, scuole di ballo, carro fuori concorso allestito dal gruppo “La Vecia di Oca” e Gruppo Sportivo Tagliolese. In testa al corteo sfileranno i fantasiosi personaggi del gruppo Cosplay and nerd” di Padova, testimonial del tema Supereroi. Alle 15.30 inizieranno ad avanzare i carri allegorici, che faranno bella mostra dei loro preziosi allestimenti, musiche, meccaniche. Il loro incedere maestoso, saprà creare stupore nella folla ai lati del percorso. Il corteo, lasciata via L. Da Vinci, proseguirà in via Romea comunale, via Roma, via G. D’Annunzio, via Dante, per arrivare trionfante davanti al sagrato e alla Chiesa S. Francesco, dove sarà allocato il palco con giuria e presentatori, pronti ad accogliere la parata festante. Anche quest’anno Leandro Maggi e Fiorigi Grandi allieteranno l’intera manifestazione, con una partecipata presentazione della giornata. I servizi tecnici audio sono curati da Cdm service di Andrea Smiderle. Il palco ospiterà anche la giuria composta dai main sponsor Sogeca-Mister Caffè, Nuova Regal e Alice prodotti ittici.



PREMIAZIONE E LOTTERIA

I confronti dei giurati - che valuteranno l’impatto visivo dei mezzi, il movimento, le coreografie, i colori e le meccaniche - porteranno alla premiazione dei primi tre classificati. Al termine della manifestazione, verso le 18.30, sarà estratta la lotteria del Carnevale Tagliolese: i premi sono buoni spesa del valore di euro 1200, 500, 300. Grande riconoscimento da parte degli organizzatori agli sponsor e alle attività produttive che hanno creduto nell’evento, apportando un contributo prezioso che ha permesso di creare un’operazione tanto imponente.