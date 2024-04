Ponte di Piave. Pestato dal branco fuori da una discoteca. Spedizione punitiva per un 19enne, filmato mentre veniva preso a calci e pugni da altri 10 ragazzi

PONTE DI PIAVE (TREVISO) - Pestato dal branco, a 19 anni, fuori da una discoteca. Uno screzio banale ha innescato una brutale spedizione punitiva di cui è rimasto vittima un ragazzo di Oderzo. Il giovanissimo è stato inseguito nella zona industriale di Levada e poi picchiato da una decina di giovani. Qualcuno ha anche filmato la scena con il cellulare per vantarsi del pestaggio in stile Arancia Meccanica.

Soltanto il passaggio dei buttafuori del locale ha spinto i picchiatori a desistere, lasciando il 19enne a terra, dolorante e con il volto tumefatto.

Ancora violenza giovanile nella Marca: l'episodio risale alla notte tra sabato 6 e domenica 7 aprile ed è avvenuto fuori dal "Nolita". Quella sera il 19enne era andato lì in compagnia di alcuni amici, prenotando un tavolo. All'arrivo si era accorto però che il tavolo non era quello richiesto e lo aveva fatto presente a un organizzatore. Il disguido si è risolto pacificamente in pochi minuti, ma un giovane di origine sudamericana si era risentito per l'osservazione fatta al suo amico organizzatore e aveva reagito con toni aggressivi.

Tutto sembrava essere finito lì, invece a notte fonda scatta la spedizione punitiva: il 19enne viene accerchiato e pestato da un gruppo di ragazzi cappeggiati proprio dal rivale. Lo prendono a calci e pugni, tanto che il ragazzo è finito al pronto soccorso con una prognosi di circa 20 giorni. Tornato a casa, ha denunciato il pestaggio ai carabinieri, che ora indagano per identificare i responsabili.