Coronavirus Veneto, oggi 16 contagi in più. In isolamento altre 22 persone Il bollettino

Coronavirus Veneto, contagio e vittime: il bollettino di oggi, 23 luglio 2020. Sale il numero degli infetti da Covid anche oggi, si registrano infatti, rispetto al bollettino di ieri sera, 16 casi in più. Il totale dei positivi in regione arriva a 19.729. Nessuna vittima nella notte. Ancora nuovi cittadini in isolamento domiciliare, rispetto alle 17 di ieri sera i casi in più sono 22. IL BOLLETTINO INTEGRALE - SCARICA IL PDF

Ultimo aggiornamento: 14:14

