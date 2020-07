Coronavirus, altri 30 nuovi contagi nella notte e una vittima Il bollettino

​Coronavirus Veneto, 30 nuovi contagi nella notte secondo il bollettino della Regione Veneto. I casi attualmente positivi in Regone salgono oggi, 22 luglio 2020, a 643, per un totale di 19.707 da inizio pandemia (esattamente 5 mesi fa). La provincia con il maggior numero di nuovi infetti è sempre Padova. Una nuova vittima da ieri sera e il totale sale a 2057.

I nuovi contagi sono: 13 a Padova, 11 a Venezia, 4 a Belluno, 2 a Verona e 2 a Rovigo ( 2 sono casi in assegnazione da ieri).

La situazione dei reparti non critici è in miglioramento, con ricoverati in calo rispetto a ieri, 119 di cui 35 positivi, mentre è stabile nelle terapie intensive con 7 ricoverati e 2 positivi.

IL BOLLETTINO DI OGGI - SCARICA IL PDF





Impennata degli isolamenti domiciliari

Ieri preoccupante balzo dei soggetti posti in isolamento fiduciario in Veneto, con, per contatti con persone risultate positive al Coronavirus, per quarantene legate a permanenza all'estero o per positività curata a casa. Il report regionale aggiornato alle ore 20.00 di ieri segnala 1.827 isolamenti fiduciari rispetto ai 1.694 del 18 luglio. Dei soggetti isolati, 24 presentano la sintomatologia da Covid-19. SCARICA IL PDF DEL REPORT

