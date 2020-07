Coronavirus Veneto, 10 nuovi contagi nella notte. Due ricoverati in terapia intensiva. Nessuna vittima Il bollettino

Coronavirus Veneto, dieci nuovi contagi nella notte (+22 se si calcolano le ultime 24 ore) secondo il bollettino della Regione Veneto. I casi attualmente positivi in Regone salgono oggi, 21 luglio 2020, a 624, per un totale di 19.671 da inizio pandemia. La provincia con il maggior numero di nuovi infetti è Treviso, che en registra 5. Nessuna nuova vittima da ieri sera.

La situazione dei reparti non critici è in miglioramento, con ricoverati in calo rispetto a ieri, 119 (-13) di cui 35 positivi, mentre è stabile nelle terapie intensive con 7 ricoverati e 2 positivi. IL BOLLETTINO DI OGGI - SCARICA IL PDF

