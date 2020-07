«Misurare l'Rt, che corrisponde al tasso di contagiosità del virus, in questa fase non ha valore. Non ha senso soprattutto se le misurazioni si fanno ogni dieci giorni come propone l'Istituto superiore della sanità, è necessario un intervallo di tempo di almeno tre-quattro settimane». Giorgio Palù, docente emerito all'Università di Padova, già presidente delle Società italiana ed europea di Virologia, ora consulente di Azienda Zero, sdrammatizza i dati di questi giorni che vedono il Veneto tra le sei regioni d'Italia con Rt superiore all'1 - per la precisione 1,6 - nei giorni tra il 6 e il 12 luglio.

Professore, se l'Rt in questa fase non ha valore, quali sono i parametri da considerare?

«Ora è importante misurare in quanti giorni il virus si duplica. E per farlo bisogna individuare i casi incidenti di contagio, risalire ai focolai, capire la pericolosità di questi focolai e poi tracciare tutti i contatti e procedere con l'isolamento».

Malgrado la cinquantina di nuovi casi ogni 24 ore degli ultimi giorni in Veneto il virus è meno pericoloso?

«Ora in tutta Italia le persone in terapia intensiva sono una cinquantina e non le cinquemila dei mesi scorsi, quindi è evidente che l'impatto clinico non è lo stesso che avevamo a febbraio e a marzo. Adesso abbiamo una minore carica virale e ricordiamo che i casi degli ultimi giorni sono quasi tutti asintomatici e nella maggior parte dei casi si tratta di virus di importazione».

Cosa si può fare per evitare i focolai importati dall'estero?

«Bloccare i voli diretti e indiretti con i Paesi che hanno ancora un'altissima diffusione del contagio. Ricordiamo che il virus è partito da Whuan e quando avevamo detto di non permettere gli ingressi delle persone che arrivavano da quest'area della Cina e di obbligarle a fare la quarantena, siamo stati tacciati di razzismo. Quindi è prevalsa la linea del buonismo e del siamo tutti fratelli. Invece il primo diritto è la tutela della salute, quindi se il virus si sta spegnando è inutile che lo importiamo».

Quali i paesi più a rischio sul fronte contagio?

«Questo virus è andato da Est a Ovest. È nato in Oriente, ma ora è più diffuso in Occidente e soprattutto nel Sud del mondo dove ora ci sono i mesi invernali».

Si può dire che il virus da noi sta sparendo?

«Siamo in fase di discesa e anche i casi degli ultimi giorni non cambiano questa tendenza. Ma il virus non è sparito e non sparirà. Quindi non bisogna abbassare la guardia e lo dico soprattutto ai giovani che nelle ore serali si ammassano per l'aperitivo. Di sera senza le radiazioni solari, con una temperatura più fresca e soprattutto così vicini, si viene a crea una situazione favorevole al diffondersi dei contagi e quindi molto pericolosa».

Cosa pensa di Andrea Crisanti che si è detto pronto a lasciare il comitato tecnico scientifico della Regione Veneto accusando il governatore Luca Zaia di affidarsi a persone che considerano il virus morto?

«No comment. Su questa vicenda non voglio esprimermi, le affermazione di Crisanti si commentano da sole».

