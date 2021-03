Coronavirus in Veneto: 728 nuovi contagi e 10 morti in ventiquattr'ore. Il bollettino

Coronavirus in Veneto: diminuisce la curva dei nuovi contagi. Nelle ultime 24 ore sono stati registrati dalla Regione Veneto 728 positivi e gli attualmente positivi sono 39.644, mentre da inizio pandemia il numero totale di contagiati sale a 379.391. Le morti registrate sono 10 con un totale di 10.538 decessi. Il totale dei ricoveri è 1.881 (+49 in 24 ore) mentre in terapia intensiva sono entrati 10 nuovi pazienti e il totale sale 295.

APPROFONDIMENTI IL BOLLETTINO Coronavirus in Fvg: 301 casi e 11 morti. Boom di ricoveri nel week-end 28 MARZO Coronavirus Veneto: cala la curva, 1.119 nuovi casi e 10 morti, ma... 27 MARZO Coronavirus Fvg, 446 nuovi positivi e 23 morti oggi 27 MARZO Coronavirus in Veneto: 1.792 nuovi contagi e 10 morti nelle 24 ore.... IL BOLLETTINO Coronavirus in Fvg, il tasso di contagio scende al 6,1%: 672 casi e... 25 MARZO Coronavirus in Veneto: 1.861 nuovi contagiati e 25 morti in...

BOLLETTINO CONTAGI REGIONE VENETO ---LEGGI E SCARICA