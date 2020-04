Coronavirus Jesolo . Estate 2020, per i cittadini jesolani la spiaggia sarà gratuita . Naturalmente sempre delimitati e distanziati. È uno degli obiettivi che si è prefissato il Comune, con l'intento di far sì che anche i residenti possano approfittare di qualche momento di relax dopo il periodo di stop forzato dovuto all'emergenza Covid-19.

Covid. Spiaggia gratis a Jesolo

Allo studio, in questi giorni, c'è la possibilità di utilizzare settori 12 e 18 dell'arenile, zona piazza Brescia e zona Croce Rossa, attualmente in concessione al Comune, i cui spazi verrebbero opportunamente suddivisi e delimitati per rispettare le distanze che saranno stabilite dalle norme nazionali e regionali e dedicati gratuitamente ai cittadini.

La gestione di queste due zone sarà affidata a Jesolo Turismo Spa e i cittadini avranno come unico vincolo quello della prenotazione, che potrà essere fatta giorno per giorno tramite applicazione, la stessa che sarà utilizzata nella stagione per la gestione di tutti i posti spiaggia di Jesolo. I posti rimasti liberi potrebbero essere messi a disposizione degli ospiti della località, anche dei turisti pendolari, sempre con il vincolo della prenotazione e con l'aggiunta di un contributo per i servizi garantiti da Jesolo Turismo. «L'estate che ci aspetta commenta il sindaco Valerio Zoggia - sarà diversa sotto tutti i punti di vista. Stiamo lavorando a stretto contatto con le categorie per individuare le migliori soluzioni per consentire lo svolgimento della stagione. Oltre al turismo, però, pensiamo anche ai nostri cittadini. A loro vogliamo offrire l'opportunità di vivere la spiaggia senza pensieri ma con la garanzia dei servizi e avere dei momenti di autentico relax per ricaricare le batterie».

prenotazione digitale del posto spiaggia

Per quanto riguarda gli ospiti pendolari, il Comune, assieme a Federconsorzi e alle associazioni di categoria, sta studiando una nuova strategia per la gestione dei pendolari attraverso un sistema di, così da poter controllare e indirizzare in modo più efficace gli ospiti della località verso i vari stabilimenti e consorzi balneari, prevenire assembramenti e avere efficace distribuzione degli spazi. Il sistema di prenotazione che sarà studiato nelle prossime settimane, prevederebbe l'utilizzo di una app anche per smartphone, dove i vacanzieri potranno visionare le disponibilità e scegliere il posto. «E' un provvedimento necessario ribadisce il sindaco Zoggia al quale dovranno adeguarsi tutti gli stabilimenti». Ad essere prevista sarà anche la chiusura dei pontili, la creazione di specifici percorsi per accedere al posto prenotato e per entrare in mare. Sarà avviata anche una sanificazione straordinaria dei servizi igienici e delle varie attrezzature.

