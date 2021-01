Coronavirus in Veneto: altri 2.386 contagi e 92 morti in ventiquattr'ore. Verona e Venezia le più colpite Il bollettino

Coronavirus in Veneto, i dati di oggi, 4 gennaio 2021, con l'aggiornamento del bollettino delle ore 17. I nuovi contagi in 24 ore sono 2.386 e 92 i morti. Le persone attualmente positive sono 94.653 e le vittime da inizio pandemia 6.921. Ricoverati nei reparti non critici ci sono 3.036 pazienti e 396 nelle terapie intensive.

Le province più colpite sono Verona +632, Venezia +516, Padova +499, Treviso +323 seguite da Vicenza +219, Belluno +155 e Rovigo 63.

