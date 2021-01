Covid in Veneto, il bollettino di oggi: contagi e vittime

Coronavirus in Veneto, il bollettino di oggi, lunedì 4 gennaio 2021. Sono 549 i nuovi infetti da Covid nella nostra regione rispetto al report delle 17 di ieri sera.

Covid Veneto

A Treviso 157 nuovi casi, 127 a Verona, 86 a Belluno, 60 a Venezia, 53 a Vicenza, 43 a Rovigo, 18 a Padova. I positivi da inizio pandemia salgono quindi a 266.946, gli attualmente positivi sono 94.956. I deceduti in totale da inizio pandemia sono 6.813, +4 le vittime nella notte. Sono 2706 (+2) i ricoverati positivi al Covid in area non critica, mentre in terapia intensiva se ne trovano 368 (-1).

APPROFONDIMENTI 3 GENNAIO Coronavirus in Veneto, altri 2.997 contagi e 52 morti in 24 ore.... REPORT AZIENDA ZERO Bollettino Coronavirus in Veneto, altri 1.864 casi e 37 vittime nella... 2 GENNAIO Bollettino Covid in Veneto oggi: 3.172 nuovi contagi, 999 solo a... IL BOLLETTINO Coronavirus in Fvg, il tasso di contagio sale ancora: è al... AGGIORNAMENTO Covid in Veneto: inizio d'anno con 4.294 contagi e 46 morti. A... IL CASO Morti di Covid, a Belluno il triste primato veneto: oltre 20 ogni... PRIMO PIANO Fabrizio Pregliasco avverte: «Covid, freddo e sbalzi termici... I NUMERI Tamponi e nuovi positivi trovati, eppure il Veneto non è...

IL BOLLETTINO INTEGRALE DELLE ORE 8 - SCARICA IL PDF

I dati nelle 24 ore

Rallenta ma non si arresta la crescita dei positivi al Covid, in Veneto, nelle ultime 24 ore toccando le 1.686 unità. Cresce anche il numero di morti con 50 decessi. Secondo il rapporto della Regione Veneto da inizio pandemia i positivi totali sono 266.946, mentre i morti 6.813. Il totale dei ricoverati è di 2.706 persone (+18) mentre nelle terapie intensive sono in cura 368 persone (+3). (

Ripartizione giorno per giorno casi totali per regione

Casi positivi totali per regioni italiane ultimi 30 giorni

Ultimo aggiornamento: 13:59

© RIPRODUZIONE RISERVATA