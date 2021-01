Covid in Veneto: un inizio d'anno con 4.294 contagi e 46 morti in 24 ore. A Verona più di mille casi e 963 a Treviso Il bollettino

Coronavirus in Veneto, i dati di oggi, 1 gennaio 2021, diffusi da Azienda Zero. Nelle ultime 24 ore ci sono stati 4.294 nuovi casi di contagio e 46 vittime. Il totale delle persone attualmente positive sale a 93.379 e i morti complessivi da inizio pandemia sono 6.646. Nei reparti degli ospedali ci sono 3.991 ricoverati, mentre i pazienti in terapia intensiva sono 403.

Le province maggiormente colpite Verona +1.026, Treviso +963, Venezia +754, seguite da Vicenza +579, Padova + 480, Rovigo +226 e Belluno +213.

