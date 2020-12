Coronavirus in Veneto, altri 2367 nuovi casi e 77 vittime da stamani, totale dei positivi oltre la soglia dei 250mila Bollettino

Coronavirus in Veneto, il bollettino di oggi, mercoledì 30 dicembre 2020.

Sono 2.367 i nuovi infetti oggi rispetto al report delle 8 di stamattina e il totale dei positivi da inizio pandemia sale a 251.442 con gli attualmente positivi che sono 90.117 (+94 da stamani). Il totale delle vittime è di 6.487 con 77 vittime in più sempre rispetto al report delle 8 e ben 120 nelle ultime 24 ore (ma in calo rispetto ai 191 di ieri).

APPROFONDIMENTI IL BOLLETTINO Coronavirus in Fvg, contagio stabile all'8,7 per cento. In 24 ore... PRIMO PIANO Covid Italia, bollettino di oggi 30 dicembre: 16.202 nuovi casi e 575... I DATI Bollettino Covid in Veneto oggi: 1.482 i nuovi infetti e 43 vittime...

Covid in Veneto

Sono 714 i nuovi contagi a Verona, la provincia più colpita oggi, 542 a Treviso e poi via via Venezia, Vicenza, Padova, Belluno e Rovigo.

IL BOLLETTINO INTEGRALE DI OGGI ORE 17 - SCARICA IL PDF

I dati nelle 24 ore

Non accenna a calare il numero degli infettati in Veneto: nelle ultime 24 ore sono 2.986 in più, dato che porta la cifra complessiva dei positivi al Covid da inizio pandemia a 249.075. I morti sono 112 in più, dato che fa raggiungere un totale di 6.410 deceduti. Dal bollettino della Regione Veneto emerge che nelle ultime ore è sceso di 7 unità il numero dei ricoverati in terapia intensiva (390 il totale).

Ripartizione giorno per giorno casi totali per regione

Casi positivi totali per regioni italiane ultimi 30 giorni

Ultimo aggiornamento: 19:07

© RIPRODUZIONE RISERVATA