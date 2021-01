Covid, il bollettino di oggi in Veneto: 2.746 nuovi contagi rispetto alle 17 di ieri, e 26 vittime

Coronavirus in Veneto, il bollettino di oggi, primo gennaio 2021. Sono 2.746 i nuovi contagi rispetto al report di ieri sera alle 17. Le vittime invece sono 26, dato che porta la conta dei morti per Covid a 6.629 in questo nuovo inizio anno. In veneto oggi ci sono 2.657 (-15 rispetto al report delle 17 di ieri) persone ricoverate in area non critica, 372 in terapia intensiva (+4).

Covid Veneto

Le province maggiormente colpite dai nuovi contagi oggi sono Verona, con 734 nuovi infetti, Treviso con 654, Venezia con 456, Vicenza con 405, Padova con 218, Rovigo con 143, Belluno con 99.

Il 2021 inizia in Veneto con numeri sempre pesanti sul fronte del Covid: la regione conta oggi 4.805 nuovi contagi al SarsCov-2 (ieri erano stati 4.800), per un totale di 258.680 infetti da quando è cominciata l'epidemia, il 21 febbraio 2020. Le vittime sono 90 rispetto a ieri; il dato totale dei decessi si aggiorna a 6.629. Lo riferisce il bollettino della Regione.

