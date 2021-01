Bollettino Coronavirus in Veneto, altri 1.864 casi e 37 vittime nella notte, gli attuali positivi oltre quota 95mila

Coronavirus in Veneto, il bollettino di oggi, domenica 3 gennaio 2021 delle ore 8. Rispetto al report della Regione delle 17 di ieri sera sono 1.864 i nuovi positivi, un dato che porta la somma totale da inizio pandemia da covid a quota 265.264 persone contagiate. Gli attualmente positivi sono 95.159. Non si ferma il triste conto delle vittime del virus: in totale sono 6.763, con 37 decessi da ieri sera.

APPROFONDIMENTI 2 GENNAIO Bollettino Covid in Veneto oggi: 3.172 nuovi contagi, 999 solo a... IL BOLLETTINO Coronavirus in Fvg, il tasso di contagio sale ancora: è al... AGGIORNAMENTO Covid in Veneto: inizio d'anno con 4.294 contagi e 46 morti. A... IL CASO Morti di Covid, a Belluno il triste primato veneto: oltre 20 ogni... PRIMO PIANO Fabrizio Pregliasco avverte: «Covid, freddo e sbalzi termici... I NUMERI Tamponi e nuovi positivi trovati, eppure il Veneto non è...

I ricoverati oggi sono 2999 (+8 rispetto a ieri sera) di cui 398 in terapia intensiva (-5).

Tamponi e nuovi positivi trovati, eppure il Veneto non è maglia nera d'Italia: ecco perché

Covid in Veneto

Spicca purtroppo ancora Treviso per il numero di contagi, ne aveva contati 999 nelle ultime 24 ore e sono altri 469 nella notte. Seguono Padova, Venezia, Vicenza, Verona, Belluno e Rovigo.

------

IL BOLLETTINO INTEGRALE - SCARICA IL PDF

Ripartizione giorno per giorno casi totali per regione

Casi positivi totali per regioni italiane ultimi 30 giorni

Ultimo aggiornamento: 10:12

© RIPRODUZIONE RISERVATA