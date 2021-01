Bollettino Covid in Veneto oggi: 1.617 nuovi contagi rispetto a ieri sera, oltre 500 solo a Treviso. Non si ferma la conta delle vittime: +29

Coronavirus in Veneto, il bollettino di oggi, sabato 2 gennaio 2021. Rispetto al report della Regione delle 17 di ieri sera sono 1.617 i nuovi infetti, dato che porta la somma totale da inizio pandemia da covid a quota 261.845 persone contagiate. Gli attualmente positivi sono 94.121. Non si ferma il conto delle vittime del virus: in totale sono 6.675, con 29 persone in più decedute.

Covid in Veneto

Spicca ancora Treviso per il numero di contagi, con 524 nuovi infetti rispetto alle 17 di ieri, segue Venezia con 293, Verona con 291, Padova con 273, Vicenza con 133, Belluno con 62, Rovigo con 35.

IL BOLLETTINO INTEGRALE DELLE ORE 8 - SCARICA IL PDF

I dati nelle 24 ore

Rallenta l'aumento di casi giornalieri di Covid-19 in Veneto ma si mantiene oltre i 3.000 contagi quotidiani, ritmo che prosegue dalla metà di novembre. Il Bollettino regionale segnala 3.165 nuovi positivi al Coronavirus, con il totale a 261.845, e 46 decessi, 6.675 dall'inizio della pandemia. Stazionaria la situazione dei reparti ospedalieri, con 2.992 ricoervati nelle aree non critiche, 7 in più riapetto a ieri; scende di un posto l'occupazione delle terapie intensive, con 400 pazienti.

Ripartizione giorno per giorno casi totali per regione

Casi positivi totali per regioni italiane ultimi 30 giorni

