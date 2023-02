Coin, fatturato a 300 milioni, Marco Marchi nuovo presidente

MESTRE - Il consiglio di amministrazione di Coin ha nominato Marco Marchi nuovo presidente oggi 1 febbraio 2023 all'indomani dell'annuncio da parte di Ovs del nulla di fatto per l'acquisto di Coin. Il manager, fondatore e presidente di Liu Jo, già componente del cda di Coin, prenderà il posto di Giorgio Rossi, che manterrà la carica di consigliere di amministrazione. Il passaggio di consegne, maturato e concordato da tempo, si concretizza in un «momento fondamentale per Coin, impegnata nell'attuazione di un importante piano strategico di investimenti e rafforzamento patrimoniale», spiega una nota. L'azienda chiuderà il bilancio 2022 con un fatturato di 300 milioni di euro, in crescita rispetto ai 288 milioni di euro dell'esercizio precedente. Nell'anno appena conclusosi il giro d'affari complessivo è stato di circa 440 milioni lordo Iva, inclusi i ricavi dei partner con cassa propria. Positivo l'Ebitda, in linea con quello registrato da Coin nel 2021, pari a 18,7 milioni di euro. Da segnalare, infine, l'utile atteso a 20 milioni di euro nel 2022, in sensibile incremento rispetto al 2021.