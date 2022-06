MESTRE - Stavolta si parte davvero e, per il Centro Le Barche, è una sfida che appare quasi come l'ultima spiaggia. Inizierà nei prossimi giorni un maxi-restauro interno degli spazi della galleria commerciale storica di Mestre, da quasi due anni abbandonata da marchi famosi come H&M e Ovs, che riposizionerà radicalmente gli spazi di Coin con dei nuovi format commerciali che rilanceranno lo store che, in un tempo ormai lontano, occupava l'intero edificio ora di proprietà di un fondo immobiliare tedesco. E se Coin scommette ancora sul centro di Mestre, è ancora da vedere chi arriverà nei due piani che resteranno vuoti.



SPOSTAMENTO

«Ci riposizioneremo su due piani, il primo e il secondo, più la superficie già occupata al piano terra di Le Barche» confermano da Coin dove per l'estate ci si prepara ad una autentica rivoluzione dei reparti. Lo sviluppo in verticale sugli attuali cinque piani non funziona dunque più, e Coin ha scelto di prendersi tutta la superficie dei primi due piani dove stanno per iniziare i lavori che faranno sparire le scale interne sia dalla parte (vuota da quasi due anni) dove c'era H&M, che da quella già occupata dalla stessa Coin. In pratica resteranno dunque solo le scale mobili centrali (più gli ascensori) con i clienti che, salendo, si troveranno già nel cuore del negozio. Agli attuali reparti che, per i dipendenti, diventeranno più gestibili anche in termini di sicurezza, Coin aggiungerà anche tre nuovi format finora presenti solo nelle filiali di Milano, Roma e poche altre, e cioé: Lifestyle Hub, Beauty Innovation e Coin Season. «La prima, Lifestyle Hub, sarà l'area dedicata all'innovazione e all'esperienzialità - riprendono dal Gruppo Coin -. In Beauty Innovation offriremo spazi per i servizi alla persona e consulenti di bellezza esperti. Infine, in Coin Season saranno di volta in volta valorizzati i prodotti più accattivanti nelle varie categorie, legati ai momenti stagionali più significativi. Si partirà con il mondo mare per poi cambiare assortimento nel corso dei diversi periodi dell'anno».



LA SITUAZIONE

Ricapitolando. Se il piano terra del Centro Le Barche resterà più o meno lo stesso (ma resta un negozio da riempire all'entrata principale), al primo e secondo andrà Coin mentre al quinto e sesto livello sono confermati Cisalfa e Feltrinelli, le incognite restano sul terzo e quarto piano, liberati prima da Ovs ed ora anche da Coin. Se voci di corridoio sussurravano di un ritorno di Ovs ed un arrivo di Stefanel (sempre nell'orbita di Ovs), questa ipotesi non sembrerebbe minimamente confermata risultando, allo stato attuale, del tutto improbabile. Più plausibile, invece, l'apertura di spazi dedicati alla ristorazione, vista anche la chiusura delle scorse settimane del bar al primo piano proprio per far spazio all'espansione di Coin. Per settembre dovrebbero essere concluse le opere interne al primo e secondo piano, ma nei due piani superiori negli spazi liberi sono si vedono ancora preparativi di avvio dei lavori.

Monica Zambon della Camera del lavoro della Cgil sta seguendo da vicino la partita del rilancio del centro Le Barche: «Questi interventi consentono sicuramente di tirare un sospiro di sollievo per il futuro di una galleria commerciale così importante per il cuore di Mestre - commenta la sindacalista che ha incontrato i lavoratori -, ma non possiamo non rimarcare la necessità di conoscere cosa succederà negli spazi che rimarranno vuoti dopo lo spostamento di Coin. Abbiamo chiesto da tempo un incontro con la direzione del Centro Le Barche su questo tema come su quello della sicurezza, visto che praticamente ogni giorno si registrano furti, vandalismi o la presenza di persone che staziona nella galleria. Per ora non ci hanno convocati, ma un incontro è più che mai necessario».