CHIOGGIA - «I tramonti in laguna mi sono rimasti nel cuore. Mai visti colori così». Pilar Fogliati è salita in treno: la direzione è ancora una volta il Veneto. Oggi alle 20,30 sarà al cinema Edera di Treviso per presentare Romantiche, un progetto importante per l'attrice che figura come protagonista, regista e anche co-sceneggiatrice. Infatti ha affiancato Giovanni Veronesi e Giovanni Nasta nella stesura del copione. Nel cast, oltre a Pilar Fogliati, sono presenti tra gli altri Barbora Bobulova e Levante che firma pure la colonna sonora con le note di "Non me ne frega niente". Romantiche è atteso al cinema dal 23 febbraio.

E intanto la settimana prossima riprenderanno le riprese di Odio il Natale 2. Quindi si torna a Chioggia.

«Si, un luogo magico. Città cinematograficamente perfetta, piena di canali, viuzze, meravigliosa per un film d'amore ma anche per un noir».

Com'è stato questo debutto alla regia?

«Un concentrato di prime volte. Il percorso è nato dall'idea di interpretare quattro diversi personaggi, tutte figure femminili che in qualche modo ho conosciuto o mi rappresentano. Poi, parlandone con Giovanni Veronesi, è stato lui ad incoraggiarmi dicendo che avevo le idee talmente chiare sul film che sarebbe stato il caso di chiudere il cerchio e fare l'opera prima».

Raccontiamo queste quattro donne alle prese con l'amore.

«Eugenia è un'aspirante sceneggiatrice che punta al pubblico di nicchia, Michela invece è una ragazza di provincia timida e composta. Tazia è una donna confidente, appassionata di sport e romana doc, invece Uvetta Budini Di Raso rappresenta il frutto discreto dell'aristocrazia».

Tutto parte dal famoso sketch sulle inflessioni nei diversi quartieri di Roma?

«Immagino di si. Anche Veronesi mi ha invitata in radio (nella trasmissione "Non è un paese per giovani") credo sulla suggestione di quella cosa. Io mi sono sempre divertita a notare tic e clichè. Dalla lingua alla personalità: le ragazze del film appartengono a mondi che ho conosciuto, da una certa borghesia frequentata al liceo, dal mondo dei fuorisede conosciuti all'accademia Silvio D'Amico, alla provincia, da cui provengo. Volevamo però superare la pura maschera: la sfida è dare peso e tenerezza ai personaggi».

Odio il Natale è stata una piccola svolta nella carriera. Com'è stato l'impatto con il Veneto?

«Conoscevo abbastanza la regione. Un po' per le Dolomiti, un po' perchè ho un carissimo amico di Verona. Durante la lavorazione del film ho potuto visitare la Laguna e Treviso. Posti belli e soprattutto mangiate e bevute magnifiche».

A breve inizia il sequel di Odio il Natale...

«Si, sono felicissima di tornare a Chioggia. È un gioiello. Poi riparto con Cuori 2. E' l'anno dei sequel».

La Pilar di Netflix ha i suoi problemi di cuore, la Pilar reale?

«È più fortunata. A me piace essere fidanzata, mi piacciono i rapporti che durano, ho un fidanzato da quattro anni che non fa parte di questo ambiente (si occupa di energie rinnovabili). Sono felice di questa storia perchè dura da quattro anni, in questo mondo, è un'impresa».

Non sarà solo fortuna...

«No. Credo di saper riconoscere l'amore, so riceverlo e credo di saperlo dare. Nella vita sono instabile in tutto, ma cerco di essere salda nelle relazioni».

Le è piaciuto Sanremo?

«A me questa cosa del monologo per forza non piace moltissimo. Sarebbe bello ci fosse un dialogo. E credo anche che fare la valletta sia un lavoro più che dignitoso. Il monologo funziona in alcuni casi ma non in tutti, in generale l'ho percepito come una forzatura».

E a livello musicale?

«Ho amato moltissimo Levante, che cura anche la colonna sonora del mio film e tifato per Marco Mengoni. Vorrei dire che però trovo che Madame sia speciale. Mi piace tantissimo la canzone, che ho sentito e risentito. E vorrei una frangetta come la sua».