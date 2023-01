CHIOGGIA - Visto il successo, la seconda stagione era già stata confermata. Ma, per essere trasmessa nel dicembre prossimo, la macchina organizzativa si è già messa in moto: sono infatti al via i casting per comparse, figurazioni speciali e perfino piccoli ruoli di contorno per Odio il Natale 2, la serie di Netflix che tornerà ad essere girata a Chioggia tra poco più di un mese, tra febbraio e marzo prossimi.

RADDOPPIO

La comedy romantica, adattamento italiano ambientato a Chioggia della serie Netflix norvegese Natale con uno sconosciuto di Per-Olav Sørensen, qui in Italia con protagonista Pilar Fogliati nei panni di Gianna, si era chiusa con un finale aperto per questa single trentenne in crisi a causa delle feste in famiglia, tanto da arrivare ad inventare di essere fidanzata. Lanciati sulla piattaforma streaming a partire dal 7 dicembre scorso, i sei episodi di Odio il Natale sono subito schizzati al vertice della classifica di visualizzazioni di Netflix, e nel giro di un paio di settimane era arrivata la conferma della seconda stagione che sarà composta da altri sei episodi. E così, già da lunedì prossimo appena rientrati dalle ferie (e con soggetto e sceneggiatura praticamente già pronti perché anche le serie originale scandinava aveva in tutto 12 episodi), la produzione affidata a Lux Vide metterà a punto il ritorno a Chioggia per le riprese esterne che dureranno dal 20 febbraio al 12 marzo, riportando così sugli schermi alcuni degli angoli più suggestivi della città. Immagini che, proprio assieme ai personaggi di contorno che verranno selezionati attraverso i casting ormai imminenti, rappresentano l'unico aspetto locale della fiction, visto che i protagonisti (salvo rarissimi casi) parlano tutti con un'inflessione romanesca, aspetto su cui anche Aldo Grasso, il noto critico televisivo del Corriere della Sera, si è soffermato nelle scorse settimane.

LA SELEZIONE

Ad occuparsi della scelta di comparse e figuranti dovrebbe essere confermata Etherna casting che, da ieri, ha iniziato a diffondere la notizia via Facebook chiedendo agli interessati di mandare la propria candidatura (ovviamente con foto e riferimenti) nel database dal quale verranno poi selezionati i volti più interessanti che saranno contattati per un provino-colloquio.

«Quando la Lux Vide ci ha chiesto collaborazione per le riprese - aveva detto il sindaco di Chioggia, Mauro Armelao, in occasione della presentazione della prima stagione di Odio il Natale non abbiamo avuto esitazioni a fornire il massimo appoggio possibile». L'anno scorso, per girare i primi sei episodi, una parte di riva San Domenico era stata riservata per i mezzi tecnici della compagnia cinematografica e, nei luoghi delle riprese tra Vigo, Riva Vena e le calli del centro storico, erano stati istituiti dei divieti di sosta, con la possibilità per i residenti di parcheggiare gratuitamente all'Isola dell'Unione. Tra meno di un mese e mezzo quindi si replica per le nuove riprese, con Chioggia che tornerà su Netflix a fine anno assieme alle disavventure amorose di Gianna-Pilar Fogliati.