Harry e Meghan, scontro sulla serie tv Netflix: il duca mette il veto alla moglie. «Preoccupato per i figli»

Harry e Meghan si sono sempre trovati d'accordo su tutto, su vari aspetti della vita e sui suoi valori e lo ha rivelato anche il Duca nel suo romanzo autobiografico "Spare", in cui spiega che una delle caratteristiche che l'avrebbe fatto innamorare perdutamente della moglie, è proprio il fatto che la comunicazione sia sempre avvenuta in modo semplice e spontaneo perché sono sulla stessa lunghezza d'onda.

Ultimamente, però, i due ex Royal sono stati spesso al centro dell'attenzione mediatica e uno dei nodi sui quali si sarebbero trovati a discutere maggiormente sarebbe stato quello di esporre pubblicamente o meno i loro figli Archie e Lilibet Diana. La "battaglia" sarebbe stata vinta dal principe Harry che avrebbe messo un veto sulle serie tv Netflix in preparazione.

Harry "contro" Meghan Markle

Una delle paure più grandi del principe Harry, come rivela lui stesso nel suo "Spare", sarebbe quella che i suoi bambini Archie e Lilibet vengano trattati in modo becero dalla stampa come successe in passato a lui e a William.

Proprio per questo, il secondogenito di re Carlo si è ripromesso che avrebbe protetto il più possibile i suoi figli da ogni tipo di telecamera o titolone di giornale.

Stando a quanto riporta il Mirror, Harry avrebbe imposto la sua decisione anche a Meghan Markle: i loro figli non compariranno mai nelle due nuove serie tv Netflix che stanno preparando.

Né nel documentario di lifestyle e cucina (che, da come si apprende dal tabloid inglese, verrà girato nella casa di un vicino e non nella loro villa a Montecito), né nel girato che racconterà lo sport, in particolar modo il polo.

Le parole della fonte

Come rivela una fonte al Sun: «Harry e Meghan non sono sempre stati d'accordo su quanto e come esporre i propri figli ai media ma, in questo caso, il principe si sarebbe proprio imposto sulla moglie». In passato, un altro insider aveva rivelato che l'ex attrice di Suits avrebbe voluto coinvolgere i suoi bambini nei suoi progetti perché loro sono le persone più importanti della sua vita. Harry, tuttavia, se la starebbe ancora vedendo con i traumi che la stampa gli causò prima, durante e dopo la morte di Lady D e non vuole assolutamente che Archie e Lilibet crescano con gli stessi timori.