CHIOGGIA - Quando è stata girata, tra novembre e dicembre del 2021, la fiction Odio il Natale, ambientata tra Venezia e Chioggia, aveva un titolo provvisorio molto diverso, Un cielo stellato, sicuramente più romantico di quello definitivo, ma anche meno curioso: chi mai potrebbe odiare il Natale? Beh! Per una ragazza che, entro la data del classico cenone di famiglia, deve presentare ai genitori, che la vorrebbero sistemata, un fidanzato che non ha, e che deve trovare nel giro di 24 giorni. Tanto dovrebbe bastare a comprendere il filo conduttore della commedia romantica che si svilupperà, nel giro di sei puntate, sugli schermi di Netflix e che gli spettatori potranno guardare a partire dal 7 dicembre prossimo.



LA STORIA

La vicenda è un adattamento della serie Netflix norvegese Natale con uno sconosciuto di Per-Olav Sørensen e la serie è prodotta da Matilde e Luca Bernabei per Lux Vide, società del Gruppo Fremantle. I registi sono Davide Mardegan e Clemente De Muro, mentre la sceneggiatura è firmata da Elena Bucaccio, Viola Rispoli e Silvia Leuzzi. La protagonista, Gianna, interpretata da Pilar Fogliati, ha un lavoro (è infermiera), due amiche del cuore, Titti (Beatrice Arnera) e Caterina (Cecilia Bertozzi), e una sorella Margherita (Fiorenza Pieri). Cosa le manca? Un fidanzato, le fanno notare due genitori, pieni di buone intenzioni ma un po' all'antica (Pietro e Marta, interpretati Massimo Rigo e Sabrina Paravicini) e lei, sotto la pressione della sua presunta incompletezza cede, e promette che alla cena della vigilia arriverà accompagnata.



I LUOGHI

La vicenda si dipana, così nello scenario di Chioggia, tra Vigo e riva Vena, e tra le calli di Venezia. La ricerca del fidanzato ideale comprende appuntamenti al buio, dall'esito insoddisfacente, notti di sesso non risolutive del problema, sfoghi con le amiche e, perfino, la ricerca di un consiglio da parte di un'anziana paziente, Matilde (interpretata da Marzia Ubaldi) che, dall'alto della sua esperienza, può offrire qualche suggerimento alla trentenne infermiera sul punto di compiere una scelta che potrebbe cambiarle la vita. Il finale, ovviamente, non va svelato. Il cast comprende anche i vari fidanzati potenziali di Gianna, ovvero: Nicolas Maupas (Davide), Marco Rossetti (Carlo), Alessio Praticò (Mario), Marcos Vinicius Piacentini (Thomas), Glen Blackhall (Umberto), Alan Cappelli Goetz (Diego), Gabriele Falsetta (Patrizio) e Simonetta Solder (caposala). La prossima uscita della serie ha entusiasmato anche il sindaco di Chioggia, Mauro Armelao. «Abbiamo tutte le caratteristiche dice una grande varietà di paesaggi, dal mare, alla laguna, alla campagna, un centro storico ricco di vestigia medievali che ne fanno lo sfondo ideale anche per fiction di tipo storico e, soprattutto, la volontà di entrare nei circuiti cinematografici, per cui abbiamo aderito alla Veneto Film Commission».