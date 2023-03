CHIOGGIA - E' caduto nel bagno di casa sua, a Borgo San Giovanni, nella notte tra mercoledì e giovedì. Probabilmente per un infarto e, nella caduta ha anche battuto violentemente la testa. A 89 anni, Angelo Padoan (foto), ex maestro elementare, scrittore, poeta e giornalista, non ce l'ha fatta a sopravvivere a questa sfortunata sequenza.

Addio maestro Angelo

Conosciutissimo in città, sia per la sua attività scolastica (per 37 anni ha insegnato a generazioni di ragazzini chioggiotti), sia per quella giornalistica, essendo stato, per 40 anni, collaboratore e redattore del settimanale diocesano Nuova Scintilla che, ieri pomeriggio, ha dato l'annuncio del decesso sulle sue pagine facebook, tracciandone anche il profilo biografico.

Come giornalista ha scritto migliaia di articoli sui temi più disparati e ha curatola pubblicazione dei Calendari e degli Almanacchi della Nuova Scintilla. Padoan è stato anche poeta (quattro le sue raccolte di poesie l'ultima nel 2014) ricevendo, dal 1981 in poi, una trentina di premi e riconoscimenti. Ha scritto libri di storia, cultura e tradizioni locali. Dal 2018 per scelta personale si era ritirato dalle scene della vita culturale cittadina. I funerali si svolgeranno martedì alle 15.30 nella chiesa di Borgo S. Giovanni.