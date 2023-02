Malore improvviso, morto nella notte il rugbista di Silea Alberto Chatail ad appena 25 anni. Si sarebbe laureato a breve

SILEA (TREVISO) - Malore improvviso, morto a 25 anni Alberto Chatail. Rugbista appassionato, giocava nella prima squadra del Silea Rugby e allenava la squadra degli under 11, è mancato nella notte tra il 23 e il 24 febbraio, dopo aver accusato un improvviso malore nella sua casa trevigiana. Il suo corpo ormai senza vita è stato trovato questa mattina, 24 febbraio.

Dal campo di rugby all'Università, Alberto stava preparando la tesi

Studente di Ca' Foscari a Venezia nella facoltà di Lingue e mediazioni culturali, si stava preparando per la laurea e nel frattempo lavorava come magazziniere, oltre che come allenatore per i piccoli rugbisti, in attesa della discussione. Il prossimo 19 maggio avrebbe compiuto 26 anni. La notizia della sua prematura scomparsa ha gettato nel lutto l'intera comunità e la società del Silea Rugby che lo ricorda così: «Era un bravissimo ragazzo, una di quelle persone rare da trovare. Sempre disponibile, gentile, buono e molto solare. Non ci sono parole».