CONEGLIANO - È morto all'improvviso ieri mattina, 22 febbraio, Mauro Gaiotti, 70 anni, notissimo consulente del lavoro, ben conosciuto in tutta la Marca. Nulla faceva presagire il malore fatale che l'ha colpito, i medici parlano di arresto cardiocircolatorio. Era un professionista di rilievo, aveva aperto ancora nel 1978 lo studio di consulente del lavoro, con sede in via Gera, indiscusso punto di riferimento per tante imprese ed attività.

Si occupava di servizi alle aziende, di consulenza, pure della composizione di controversie in ambito di lavoro. Iscritto all'Ordine dei consulenti del lavoro della provincia di Treviso, era stato membro, in più sessioni, della commissione d'esame per l'ammissione dei nuovi iscritti. Pur avendo una professione impegnativa che lo assorbiva molto, riusciva a trovare il tempo per dedicarsi alla parrocchia di San Pio X, faceva parte del consiglio degli affari economici; seguiva con particolare attenzione la gestione dell'asilo parrocchiale. Dedito alla famiglia ed ai nipotini Martino e Celeste, amava qualche bella escursione estiva in montagna. Lascia la moglie Luigina, i figli Luca e Marina, i nipoti. Il funerale sarà celebrato sabato 25 febbraio alle 10.30 nella chiesa di San Pio X. Eventuali offerte saranno devolute all'asilo parrocchiale di San Pio X.