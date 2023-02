Malore improvviso, morto Tiziano Sozza, fornaio di Carbonera e vicepresidente della società di calcio Ardita Breda

CARBONERA (TREVISO) - Malore improvviso, morto il fornaio di Carbonera e vicepresidente di calcio dell'Ardita Breda. Addio a Tiziano Sozza di 64 anni. Il titolare dell'omonimo panificio in viale Brigata Marche , noto per la sua gentilezza e disponibilità verso i clienti nonché la sua instancabile presenza nell'organizzazione delle feste e degli eventi del paese, lascia la moglie Daniela, i due figli Diego ed Enrico.

Il forno e il calcio, chi era Tiziano Sozza

Oltre al lavoro da fornaio, Sozza era anche molto conosciuto come vicepresidente della società di calcio Ardita Breda nonché come figura storica del calcio San Biagio e, negli ultimi 10 anni di quello Bredese. «Protagonista della scalata della prima squadra negli anni d’oro fino a portarla alla categoria Eccellenza - scrive in una nota l'Asd Ardita Breda - Quando poi il Breda fu costretto a ripartire dalla Terza categoria, fu il principale artefice di quella ricostruzione soprattutto per mantenere in piedi tutto il settore giovanile di cui tutt’ora fa parte anche il figlio Diego come allenatore». Tra i suoi successi si annovera anche quella del 2012 quando, insieme al direttivo del Breda fu artefice della fusione tra il Breda stesso e l'Ardita Pero che ha dato vita all'attuale Ardita Breda di cui era vicepresidente sin dalle origini. «Sempre presente nei momenti difficili con le sue battute di spirito e incoraggiamento, non mancava mai di farti avere quello che serviva per una cena con le varie categorie, sia che si trattasse di una pizza o di un dolce in quanto titolare del suo amato panificio di Carbonera - continua la nota - Ci mancherai parecchio Tiziano, soprattutto quando alla domenica venivi allo stadio per vedere la partita, e che il risultato fosse stato positivo o negativo, poco importava perché per te il calcio era sempre un divertimento». I funerali saranno celebrati giovedì 9 febbraio, alle 15, nella chiesa parrocchiale di San Biagio di Callalta. Per l'ultimo saluto, la famiglia Sozza ha chiesto offerte che saranno devolute alla squadra sportiva inclusiva Diversport Asd.