Incidente davanti al The Space Cinema di Silea. Violento impatto tra un'auto e un camion

SILEA (TREVISO) - Terribile incidente davanti al The Space Cinema. L'impatto tra un camion e un'auto attorno alle 11.50 di oggi, 22 febbraio. L'auto è andata completamente distrutta sulla parte davanti. Feriti entrambi i conducenti dei mezzi. L'autista del camion di una ditta di trasporti di Castello di Godego, ha riportato una ferita alla testa con del sanguinamento ma ha rifiutato di recarsi in ospedale con l'ambulanza. Il conducente dell'auto invece è stato trasportato al Ca' Foncello dai sanitari del Suem 118 con l'ambulanza con ferite di media entità (codice 2). Fortunatamente nessuna delle due persone coinvolte sembra essere in pericolo di vita. Sul posto, oltre ai sanitari del Suem 118, anche i Carabinieri per i rilievi del caso. Non è stato invece necessario far deviare il traffico della zona.