Malore improvviso, morto a 58 anni l'autotrasportatore di Carbonera Giovanni Cioffi

CARBONERA (TREVISO) - Non aveva mai avuto problemi di salute e il decesso è giunto all’improvviso per un ictus in casa. P roprio per questo l’episodio è stato ancor più doloroso per i parenti e per i tanti amici che gli volevano bene. Si è spento così Giovanni Cioffi, 58 anni, autotrasportatore da tanti anni. Calabrese di origine, a veva lavorato fin da giovane alla guida di camion: er a imprenditore n ella ditta di famiglia, fondata insieme al fratello. Dopo aver girato in lungo in largo in tutta Europa per motivi professionali, negli ultimi anni lavorava soprattutto nel Nord e st italiano e nel Veneto in particolare.

Il malore in casa nel fine settimana. I familiari hanno immediatamente allertato i soccorsi: sul posto sono giunti i sanitari del Suem che hanno ricoverato il 58enne al Ca’ Foncello di Treviso , dove è stato operato . Le sue condizioni erano gravissime; s i è spento lunedì sera. La famiglia ha dato l’ok per donare il cuore, le cornee, il fegato, il pancreas , perché era sanissimo.

Il ricordo