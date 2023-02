Infarto mentre pesca vongole in laguna: Angiolino muore a 69 anni

PORTO TOLLE - Un altro lunedì funesto per Porto Tolle e per la comunità dei pescatori di Scardovari: stamattina, infatti, si è spento mentre si trovava in laguna a raccogliere vongole, Angiolino Benatti, 69 anni, stroncato da un attacco cardiaco. Un uomo grande e forte, una vita passata in mare, sui pescherecci, come il padre. Aveva già in passato avuto problemi al cuore, ma questo non lo aveva tenuto lontano dalla pesca.

A rendere tutto più cupo, il fatto che la dinamica sia stata la stessa identica di quella che lunedì scorso aveva visto spegnersi mentre era intento a pescare vongole un altro pescatore, Luigi Mancin, che aveva appena 57 anni. Sia Benatti che Mancin, fra l'altro, erano entrambi soci della Cooperativa pescatori Delta Padano, una coincidenza nella coincidenza. Benatti si è sentito male attorno alle 8.30, verso la fine della mattinata di raccolta. Sulla barca, insieme a lui c'era la moglie Annamaria, che ha subito chiamato aiuto e gli altri pescatori che si trovavano nella Sacca di Scardovari si sono subito attivati. Uno è salito sulla sua barca e, a tutta velocità, lo ha portato al punto di sbarco a Santa Giulia, dove gli è stato praticato il massaggio cardiaco. Nel frattempo era già partita la chiamata al 118. Ma quando il medico è arrivato sul posto, ormai non c'era più nulla da fare se non constatare dolorosamente l'avvenuto decesso. Benatti che viveva a Oca Marina, nel Comune di Taglio di Po, lascia la moglie Annamaria ed il figlio Walter.